Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей», повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.



Журналіст запитав Рубіо щодо останнього звинувачення Росії стосовно того, що США «не виконують» результати саміту на Алясці.



Рубіо визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».





Російські офіційні особи заявляли про так званий дух Анкориджа, або «розуміння», досягнуті там, протягом багатьох місяців після зустрічі президентів Росії та США, яка відбулася 15 серпня 2025 року. Конкретний зміст цих «домовленостей» не розкривалося.

Як правило, коментатори припускали, що могло йтися про те, що США підтримали заморожування конфлікту та погодилися з російською вимогою про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Проте сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.