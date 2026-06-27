Axios: Трамп говорив про посилення тиску на РФ і допустив відмову від «Анкориджських домовленостей»

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 говорив про посилення тиску на Росію і навіть припустив, що може відмовитися від «Анкориджських домовленостей». Про це повідомляє видання Axios з посиланням на двох чиновників, які були присутні на саміті «Групи семи».

За їхніми словами, на саміті Трамп висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним і навіть натякнув, що може відмовитися від «Анкориджських домовленостей», згідно з якими, як пише Axios, США погоджувалися з вимогою Росії контролювати український регіон Донбас.



«Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось зробить», – сказав один чиновник Axios.

Держсекретар США Марко Рубіо 25 червня заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей». Він визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ці слова Рубіо «не дуже доладні».

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Російські офіційні особи заявляли про так званий дух Анкориджа, або «розуміння», досягнуті там, протягом багатьох місяців після зустрічі президентів Росії та США, яка відбулася 15 серпня 2025 року. Конкретний зміст цих «домовленостей» не розкривалося.

Як правило, коментатори припускали, що могло йтися про те, що США підтримали заморожування конфлікту та погодилися з російською вимогою про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Проте сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Дипломатичні зусилля США щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут через поєднання війни в Ірані та розчарувань після відсутності прогресу після кількох раундів переговорів.