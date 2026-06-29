У Росії стали переслідувати за перепродаж пального

Поліція в Іркутській області Росії склала чотири протоколи на місцевих жителів, які намагалися перепродати бензин за завищеними цінами, повідомили 29 червня в регіональному управлінні МВС.

Протоколи складені за адміністративною статтею про здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу. У трьох випадках бензин продавали в інтернеті, ще в одному – поряд із територією АЗС.

Один із порушників, 20-річний місцевий житель, розмістив на онлайн-майданчику оголошення про продаж палива за ціною 250 рублів (це близько 144 гривень – ред.) за літр, уточнили у МВС. За оголошенням на «угоду» приїхали оперативники. Подробиць про інші три випадки поліцейські не навели.

Наприкінці минулого тижня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв оголосив, що в регіоні запроваджується режим підвищеної готовності, щоб не допустити надзвичайної ситуації через бензинову кризу. Кобзєв також рекомендував регіональному управлінню МВС та управлінню Росгвардії «забезпечити дотримання громадського порядку в чергах» і зазначив, що потрібно припиняти спроби продажу палива, «що суперечать закону».

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.