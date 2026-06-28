Путін визнав: «черги на заправках є»

Російський лідер Володимир Путін за участю керівників провідних енергетичних компаній провів нараду щодо забезпечення внутрішнього ринку паливом, повідомила 28 червня пресслужба Кремля.

За словами Путіна, у нинішній ситуації потужності найбільших нафтопереробних заводів використовуються на максимум, а терміни поточних ремонтів скорочені.

Лідер РФ твердить, що вже в липні виробництво основних видів палива має перевищити червневі показники, а зараз на внутрішній ринок надійшли раніше накопичені обсяги палива. Путін додає, що, попри використання запасів, резерви бензину «практично відповідають рівню за аналогічний період минулого року».

Однак дефіцит бензину все одно є, визнав Путін. «Ви добре знаєте, що проблеми і для автомобілістів, і для бізнесу зберігаються. Черги, на жаль, також на заправках є. І потрібну марку бензину не завжди зараз можна знайти», – сказав він.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.