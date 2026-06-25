У РФ підтримуваний владою месенджер блокує чати, в яких люди пишуть про черги на АЗС і шукають бензин

Щонайменше в чотирьох регіонах Росії підтримуваний владою месенджер Мах заблокував чати, в яких люди шукали, де заправити машину, та ділилися інформацією про наявність бензину та черг на АЗС, звернуло увагу видання «7×7».

Журналісти знайшли повідомлення про видалення таких чатів у пабліках Іванова, Володимира, Твері, Краснокам’янська та Чити.

У чаті «Бензин 33» у Володимирській області було 15 тисяч підписників (він набрав їх за три дні), у чаті «Бензин Іваново» – близько восьми тисяч, у тверському чаті – дев’ять тисяч.

Володимирський чат, як пише місцеве видання «Зебра ТВ», заблокували через формальне порушення – оскільки ресурс, який набрав понад 10 тисяч підписників, має реєструватися в Роскомнагляді. Причини блокування інших чатів невідомі.

Паливна криза в Росії, яка розпочалася після ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах, охоплює все більше регіонів – уже в понад 20 із них обмеження на продаж бензину запроваджені на рівні влади; здебільшого спостерігається дефіцит на заправках. Тим часом Федеральна антимонопольна служба заборонила продавати бензин на цифрових платформах – такі оголошення блокуються ще на етапі модерації на Ozon Wildberries та приховуються на «Авіто».