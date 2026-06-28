Паливна криза в РФ: черги на заправках в Іркутську патрулюватимуть силовики

У Росії влада Іркутської області запровадила режим підвищеної готовності через проблеми із забезпеченням населення паливом, написав у соцмережах очільник регіону Ігор Кобзєв.

Він зазначив, що біля заправок чергуватимуть поліцейські та росгвардійці, які стежитимуть за порядком у чергах і припинятимуть продаж пального з рук.

Чиновник також рекомендував компаніям, які не пов’язані із життєзабезпеченням населення, перевести співробітників на дистанційну роботу.

На АЗС компанії «Роснефть» у регіоні запроваджується ліміт на продаж пального – не більш як 50 літрів на один автомобіль. Іншим заправним станціям дозволяється встановити жорсткіші ліміти. Продаж бензину в каністри та інші ємності заборонені.

Раніше повідомлялося, що в Іркутській області через великі черги встановлять біотуалети біля заправок.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.



