Паливна криза в РФ: далекобійники підвищують вартість перевезень на 10% і більше

Російські автоперевізники стали попереджати клієнтів про підвищення тарифів щонайменше на 10%, пише бізнес-видання «Коммерсант» із посиланням на учасників ринку.

«Сьогодні ми отримали повідомлення від своїх колег-автоперевізників про підвищення тарифів: із 1 липня анонсували зростання щонайменше на 10%. Можу припустити, що це не межа», – розповіла співзасновниця групи логістичних і транспортних компаній Sigma Тетяна Патужна.

За словами засновника VIG Trans Ігоря Ребельського, щодо внутрішніх перевезень ставки поки що «відносно стабільні», але «передумови для їхнього збільшення сформовані». Він зазначив, що планування рейсів ускладнене через обмеження на заправку та перебої з постачанням палива в регіонах. І додаткові витрати перевізники закладають у ставки, які зросли приблизно на 5%.

Голова логістичної компанії «Оптімалог» Георгій Властопуло заявив, що через зростання вартості палива за останні півтора тижні вантажні автоперевезення з Китаю подорожчали в середньому на 700 доларів за рейс. Крім того, на китайському напрямку спостерігається зниження добового пробігу з 600–700 кілометрів на добу до 500 кілометрів.

Гендиректор Pontis Expedition Андрій Зелінський розповів, що перевізники не хочуть їхати на далекі відстані через невизначеність у наявності палива на АЗС і «надають перевагу замовленням у рамках міської агломерації з віддаленням 100–150 кілометрів». У компанії NC Logistic додали, що перевізники або не приймають замовлення зовсім, або суттєво завищують вартість перевезень.

При цьому альтернативи автоперевезенням загалом немає, зазначають опитані «Комерсантом» учасники ринку. На їхню думку, у залізниці автоперевезення виграють за рахунок гнучкості й термінів доставки, а оскільки «вся транспортна галузь зіткнулася з однією проблемою, відповідно перетікати вантажам нікуди».

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.



