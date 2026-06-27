Фіцо виступив проти залучення Словаччини до допомоги Україні на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти залучення Братислави до фінансової допомоги Україні. Про це він заявив в ефірі Словацького радіо.



За його словами, наступного тижня високопосадовці мають обговорити позицію уряду Словаччини щодо липневого саміту НАТО в Анкарі.



«Я буду проводити всі переговори так, щоб делегація, яка поїде до Анкари, не мала можливості залучити Словаччину до цих військових позик», – сказав Фіцо, якого цитує низка словацьких медіа.

Саміт НАТО запланований на 7-8 липня в столиці Туреччини. За даними Politico, очікується, що союзники НАТО на саміті в Анкарі пообіцяють укласти мільярди доларів на нові контракти на постачання озброєнь та збільшити виробництво зброї.

Видання пише, що у проєкті заяви союзники НАТО також обіцяють підтримати Україну військовою підтримкою у розмірі 70 мільярдів євро. Як зазначають журналісти, один із дипломатів сказав, що підтримка України, ймовірно, буде найбільш спірним пунктом.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина передала Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.

Але у 2023 році після того, як словацький уряд очолив Роберт Фіцо, Братислава припинила надавати військову допомогу Україні. Водночас він декларував, що уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів Україну від приватних виробників.

Фіцо підтримує дружні стосунки з Кремлем. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України та після приходу до владу у 2023 році він кілька разів особисто зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Ці візити та переговори викликали гостру критику з боку представників Європейського Союзу.