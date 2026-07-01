Рада Україна-НАТО збереться в Анкарі на рівні топдипломатів

У Туреччині на полях саміту Альянсу, запланованого на 7-8 липня, пройде Рада Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

Україну на ній, відповідно, представить очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Відбудеться робоча вечеря у форматі Ради НАТО–Україна на рівні міністрів закордонних справ, а ще одна робоча вечеря – за участю партнерів з Азійсько-Тихоокеанського (Індо-Тихоокеанського) регіону на рівні міністрів оборони», – розповів Озтюрк.

Турецький чільний дипломат також відзначив Форум оборонних індустрій, що є традиційною подією-супутником саміту НАТО. За словами постпреда Туреччини при Альянсі, цьогорічний стане найбільшим і наймасштабнішим з усіх, що колись організовували.

«Цей буде справді вражаючим – як за кількістю учасників, так і за масштабом проєктів, контрактів, угод і важливих ініціатив, про які буде оголошено… У міру того як ми всі прагнемо нарощувати виробництво продукції оборонної промисловості, я вважаю, що в цьому контексті буде започатковано нові й інноваційні ініціативи», – резюмував Озтюрк.

Востаннє засідання Ради Україна–НАТО на рівні глав держав і урядів відбулося під час саміту Альянсу у Вашингтоні в липні 2024 року. Після повернення до Білого Дому Дональда Трампа зустріч на цьому рівні ще не проводилася.