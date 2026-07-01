Вітакер не бачить готовності України й Росії погодитися на однакові умови миру

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив про відсутність ознак, що свідчили би про готовність України й Росії погодитися на однакові умови миру. Про це американський чільний дипломат заявив 1 липня в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Як уже сказав наш президент, для танго потрібні двоє. Наразі не схоже, що обидві сторони готові погодитися на одну й ту саму угоду. Ми продовжимо працювати, продовжимо переговори. Але поки що ми ще не досягли цієї точки», – зазначив Вітакер.

Посол США при Альянсі анонсував нові оголошення союзників на підтримку України в Анкарі, де 7-8 липня пройде саміт НАТО, але не вдавався в подробиці, щоб не випереджати офіційні заяви.

«Можете очікувати довгострокових і стійких зобов’язань щодо підтримки України. Вони допоможуть Україні й надалі триматися, продовжувати успішні дії та водночас дадуть Росії чіткий сигнал, що цю війну необхідно завершити… Ми хочемо укласти мирну угоду», – наголосив дипломат.

Серед ключових ініціатив на підтримку України Вітакер назвав програму PURL, у межах якої союзники НАТО закуповують для неї американську зброю у США.

«У межах цієї програми вже реалізовано поставок більш ніж на шість мільярдів доларів, і ми продовжуємо її реалізацію. Вважаю, що це справжня історія успіху. Водночас маємо розвивати оборонно-промислову базу… І йдеться не лише про європейську оборонну промисловість. Сполучені Штати також повинні виробляти більше і робити більше», – підкреслив Вітакер.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що очолить українську делегацію, яка поїде на саміт НАТО в Анкарі. За даними джерел Радіо Свобода у штаб-квартирі НАТО, також до Анкари вирушать міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга і Михайло Федоров.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».