ISW: Путін намагається вести переговори зі США щодо України, ніби ситуація на полі бою не змінилася з серпня

Президент Росії Володимир Путін «ретельно конструює реальність», яка має на меті зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу, водночас применшуючи дедалі більші внутрішні економічні втрати від війни – про це повідомив Інститут дослідження війни у звіті 29 червня.

Таким чином ISW прокоментував інтерв’ю Путіна прокремлівському журналісту Павлу Зарубіну. За оцінкою аналітиків, така конструйована реальність базується на запереченні тактичних та оперативних подій, що характеризували 2026 рік досі, та на послідовній відданості Росії своїм неприйнятним максималістським цілям на полі бою:

«Контроль Путіна над інформаційним простором та його здатність формувати та поширювати наративи про російський військовий успіх мають вирішальне значення для підтримки цієї хибної реальності».

Аналітики припускають, що президент РФ зрештою прийняв той факт, що його зустріч із американським колегою Дональдом Трампом на Алясці в серпні 2025 року не призвела до суттєвих дипломатичних угод. На це вказує його заява Зарубіну, що Росія та Сполучені Штати не досягли жодних домовленостей в Анкориджі.

«Путін визнав, що не було підписаних документів, які б викладали «дух Анкориджа», але стверджував, що Росія погодилася під час саміту з пропозиціями США щодо припинення війни в Україні. Путін заявив, що Росія готова продовжити переговори зі Сполученими Штатами на основі саміту на Алясці», – передають дослідники.

Текст інтерв’ю, оприлюднений Кремлем, не містив цих коментарів, проте вони були у відео, яке опублікував Зарубін. За припущенням ISW, президент Росії таким чином намагається уникнути прямої конфронтації з Вашингтоном, адже державний секретар США Марко Рубіо заявляв днями, що на саміті була лише «пропозиція», без жодних офіційних чи підписаних угод.

«Втім, заявлена готовність Путіна повернутися до пропозицій саміту на Алясці має на меті підштовхнути Сполучені Штати до відновлення переговорів, ніби ситуація на полі бою не змінилася з серпня 2025 року. Україна з того часу звільнила територію на передовій та значно уповільнила просування Росії, водночас вдаючись до успішних ударних кампаній середньої та далекої дальності проти РФ, що змушує Росію перейти до набагато більш оборонного режиму дій, ніж станом на серпень 2025 року», – зазначають автори звіту.

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Вони також нагадують, що Путін фактично відхилив дві нещодавні пропозиції України щодо припинення вогню. За спостереженням ISW, російський лідер продовжує робити «сильно перебільшені» заяви про досягнення своєї армії, які не відповідають реаліям на полі бою, щоб створити наратив про повсюдний військовий успіх Росії.

Зокрема, в інтерв’ю він зосередився на ймовірних досягненнях на полі бою вздовж «поясу фортець» у Донецькій області в районах Лимана, Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки та Добропілля. Путін стверджував, що підрозділи російських військ нібито захопили більшу частину Лиману, просунулися до Миколаївки, що на схід від Слов’янська, перебувають приблизно за 8-9 кілометрів від Слов’янська й за 4 – від Краматорська.

«ISW отримав докази, які дозволяють оцінити, що російські війська зберігають присутність (шляхом просування або проникнення) у 4,3 відсотка Лиману, і що вони просунулися на позиції в приблизно 12 кілометрах від Миколаївки, 19 кілометрах від Слов’янська та 14 кілометрах від Краматорська», – йдеться в тексті.





Держсекретар США Марко Рубіо 25 червня заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей». Він визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».

Російські офіційні особи заявляли про так званий дух Анкориджа, або «розуміння», досягнуті там, протягом багатьох місяців після зустрічі президентів Росії та США, яка відбулася 15 серпня 2025 року. Конкретний зміст цих «домовленостей» не розкривалося.

Як правило, коментатори припускали, що могло йтися про те, що США підтримали заморожування конфлікту та погодилися з російською вимогою про передачу всього Донбасу під контроль Росії. Проте сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що російська влада від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 15 разів встановлювала для армії РФ крайні терміни для захоплення всього Донбасу, і тепер встановлений новий такий термін: 31 грудня.