В ЄС оголосили санкції проти шести росіян через причетність до отруєння і смерті Навального

Рада Європейського Союзу повідомила 3 липня, що Брюссель запроваджує санкції проти шести росіян, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину. Цей токсин виявили у зразках, взятих з тіла російського опозиціонера Олексія Навального після його смерті в російській виправній колонії, що привело до висновку, що отруєння епібатидином, ймовірно, стало причиною його смерті.

Під європейські обмеження потрапили:

четверо співробітників Наукового центру «Сигнал»: голова лабораторії Ігор Бабкін, старші наукові співробітники Сергій Галан й Ольга Юдіна, науковий співробітник Олексій Аксьонов. За даними ЄС, вони проводили дослідження і публікували статті про синтез епібатидину, «таким чином беручи участь у його розробці як хімічної зброї».

Ірина Деревягіна, аналітик-хімік Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ) – інституту, що відіграє центральну роль у російській програмі хімічної зброї.

Михайло Гуцалюк, керівник відділу організації наукової роботи і підготовки науково-педагогічних кадрів Військової академії радіаційного, хімічного й біологічного захисту.

У публікації зазначається, що тим, хто потрапив у санкційні списки, заборонений в’їзд до Євросоюзу, їхні європейські активи підлягають блокуванню, а європейським компаніям заборонено співпрацювати з цими особами.

Російського опозиційного політика Олексія Навального знайшли мертвим 16 лютого 2024 року в колонії «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького округу РФ. Удова політика Юлія Навальна заявляла, що дві лабораторії дійшли висновку, що його отруїли (прихильникам політика ще в лютому 2024 року вдалося отримати і переправити за кордон зразки його біологічного матеріалу).

У лютому 2026 року, через два роки після загибелі Навального міністерства закордонних справ п’яти країн – Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини і Нідерландів – оприлюднили висновок, в якому вказувалося, що російського опозиціонера отруїли надтоксичною отрутою екваторіальної жаби (епібатидином).