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Новини | Міжнародні

В ЄС оголосили санкції проти шести росіян через причетність до отруєння і смерті Навального

Санкції запровадили проти шести росіян, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину, яким, як повідомляли, отруїли Олексія Навального
Санкції запровадили проти шести росіян, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину, яким, як повідомляли, отруїли Олексія Навального

Рада Європейського Союзу повідомила 3 липня, що Брюссель запроваджує санкції проти шести росіян, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину. Цей токсин виявили у зразках, взятих з тіла російського опозиціонера Олексія Навального після його смерті в російській виправній колонії, що привело до висновку, що отруєння епібатидином, ймовірно, стало причиною його смерті.

Під європейські обмеження потрапили:

  • четверо співробітників Наукового центру «Сигнал»: голова лабораторії Ігор Бабкін, старші наукові співробітники Сергій Галан й Ольга Юдіна, науковий співробітник Олексій Аксьонов. За даними ЄС, вони проводили дослідження і публікували статті про синтез епібатидину, «таким чином беручи участь у його розробці як хімічної зброї».
  • Ірина Деревягіна, аналітик-хімік Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ) – інституту, що відіграє центральну роль у російській програмі хімічної зброї.
  • Михайло Гуцалюк, керівник відділу організації наукової роботи і підготовки науково-педагогічних кадрів Військової академії радіаційного, хімічного й біологічного захисту.

У публікації зазначається, що тим, хто потрапив у санкційні списки, заборонений в’їзд до Євросоюзу, їхні європейські активи підлягають блокуванню, а європейським компаніям заборонено співпрацювати з цими особами.

Російського опозиційного політика Олексія Навального знайшли мертвим 16 лютого 2024 року в колонії «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького округу РФ. Удова політика Юлія Навальна заявляла, що дві лабораторії дійшли висновку, що його отруїли (прихильникам політика ще в лютому 2024 року вдалося отримати і переправити за кордон зразки його біологічного матеріалу).

У лютому 2026 року, через два роки після загибелі Навального міністерства закордонних справ п’яти країн – Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини і Нідерландів – оприлюднили висновок, в якому вказувалося, що російського опозиціонера отруїли надтоксичною отрутою екваторіальної жаби (епібатидином).

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