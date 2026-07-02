Суд ЄС виніс рішення щодо розповсюдження контенту російської телекомпанії RT

Суд Європейського Союзу постановив, що заборона на поширення контенту російського державного телеканалу RT (Russia Today), запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поширюється також на безкоштовні вебсайти, які не отримують прибутку від своєї діяльності. Радіо Свобода ознайомилось з відповідним рішенням Суду ЄС, ухваленим 2 липня у справі C-67/25 «Трауготт Ікерот».

Запит до суду ЄС направив німецький суд, який розглядає кримінальну справу щодо трьох осіб, обвинувачених у багаторазовому поширенні відео німецького RT через відкритий для всіх користувачів сайт.

Німецький суд просив роз’яснити, чи можуть адміністратори такого ресурсу вважатися «операторами» в розумінні санкційного законодавства ЄС, якщо сайт працював безкоштовно та фінансувався виключно за рахунок пожертв користувачів.

Читайте також: «Слова осуду не зупинять атаки на Київ»: Каллас анонсує розширення санкцій щодо Росії

Суд ЄС дійшов висновку, що комерційний характер діяльності не має значення для застосування заборони. Під поняття «оператор» підпадає будь-яка особа, яка прямо чи опосередковано забезпечує доступ до забороненого контенту, незалежно від того, чи отримує вона прибуток від цієї діяльності.

Крім того, судді наголосили, що для застосування санкцій не має значення ані масштаб поширення матеріалів, ані тривалість трансляції.

У рішенні зазначається, що саме таке широке тлумачення необхідне для досягнення мети санкцій ЄС – недопущення поширення російської пропаганди та захисту громадського порядку і безпеки в Європейському Союзі.

Європейський Союз заборонив трансляцію RT та інших російських державних медіа в березні 2022 року в межах санкцій, запроваджених у відповідь на російське вторгнення в Україну.