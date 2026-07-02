«Слова осуду не зупинять атаки на Київ»: Каллас анонсує розширення санкцій щодо Росії

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас запропонує розширення санкційного переліку щодо Росії – про це вона заявила 2 липня, після чергового російського масованого удару по Києву.

«Самі лише слова осуду не зупинять атаки на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити», – заявила висока представниця ЄС із закордонних справ.

Вона вказала на те, що цього тижня Євросоюз почав виплачувати Києву 6 мільярдів євро в рамках позики на 90 мільярдів євро. Ці кошти призначені для зміцнення оборони Києва.

«Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на ці удари. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій має бути запроваджено», – вважає Каллас.





За її словами, ЄС продовжить підвищувати ціну агресії, доки «Росія не зрозуміє, що не може перемогти».

Топдипломатка уточнила, що представники Євросоюзу в Києві в безпеці після нічної атаки, й подякувала їм за роботу за «найскладніших обставин».

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи удар, заявив, що Україна очікує на міжнародну відповідь і конкретні дії для зупинення терору РФ.

Вночі 2 липня сили РФ завдали масованого удару по Києву. За даними ДСНС, через російську атаку у столиці загинули 13 людей. Мер Віталій Кличко повідомив, що число постраждалих зросло до 86 людей, 70 із них госпіталізували.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.