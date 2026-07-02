ОВА: на Київщині число постраждалих через атаку РФ зросло до семи людей

На Київщині кількість постраждалих через російську атаку зросла до семи людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у Бучанському районі 58-річний чоловік та 55-річна жінка звернулися по медичну допомогу. Також двоє людей постраждали у Бориспільському районі: у 43-річної жінки діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес, а у 50-річної жінки – наскрізне поранення лівого плеча.

Раніше місцева влада повідомляла, що у Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків, зокрема, двоє постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови були госпіталізовані до медичних закладів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

У ДСНС також повідомляли, що у Бучанському районі виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

У ніч на 2 липня (з 18:00 01 липня) Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ.

Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Вночі 2 липня сили РФ завдали масованого удару по Києву. За даними ДСНС, через російську атаку у столиці загинули 13 людей. Мер Віталій Кличко повідомив, що число постраждалих зросло до 86 людей, 70 із них госпіталізували.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



