Удар Росії по Києву: КМВА повідомляє про ураження в майже 30 локаціях, кількість загиблих росте

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 8, заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

«Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8. Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей».

Ткаченко назвав ситуацію дуже динамічною. Раніше він повідомляв про трьох загиблих і 25 поранених.

Тим часом міський голова Віталій Кличко повідомляв про п’ятьох загиблих і 34 постраждалих.





«32 із них медики госпіталізували. Двом надали допомогу на місці», – додав мер столиці.

Близько 7 години ранку мер Києва заявив про 10 загиблих.

Кличко, зокрема, повідомляв про руйнування з першого по шостий поверхи в дев’ятиповерховому житловому будинку на Дарниці.

У КМВА зафіксували 28 локацій у столиці, які постраждали внаслідок обстрілу.

«Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. Росіяни – терористи», – прокоментував Ткаченко.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє про пошкодження в шести районах Києва:

Дарницький район – часткові руйнування житлової п’ятиповерхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків

Шевченківський район – пожежа спільної покрівлі семиповерхового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксували руйнування п’ятиповерхівки, займання в житловій п’ятиповерхівці на площі 300 квадратних метрів, а також у триповерховій нежитловій будівлі

Голосіївський район – пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки

Печерський район – руйнування житлової дев’ятиповерхівки, пожежа на першому й другому поверхах, там надзвичайники врятували людину

Оболонський район – пожежа на території складського майданчика, звідки «до найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди принесли постраждалого»; рятувальники надають йому першу домедичну допомогу

Святошинський район – пошкоджені два приватні житлові будинки

Деснянський район – пошкодження житлової дев’ятиповерхівки

У відомстві додали, що інформація про наслідки уточнюється.

Напередодні раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський попередив про високий ризик масованого російського удару впродовж найближчого часу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.