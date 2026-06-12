В Україні у травні зафіксували найвищу кількість жертв серед цивільних за останні 4 роки – місія ООН

У травні 2026 року в Україні загинули і зазнали поранень більше цивільних осіб, ніж будь-якого іншого місяця за останні чотири роки, повідомила 12 червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні у своїй щомісячній доповіді.

За даними місії, внаслідок насильства, пов’язаного з війною Росії, в Україні у травні загинули щонайменше 274 цивільні особи і 1 763 – зазнали поранень.

«Цей місяць став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб з квітня 2022 року. Інтенсифікація бойових дій і все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні», – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

За її словами, в попередні роки кількість жертв навесні і влітку стабільно зростала з місяця в місяць, і показники 2026 року наразі повторюють цю тенденцію, але на значно вищому рівні, ніж раніше.

«Шкода, завдана цивільним особам, яку ми задокументували, не обмежувалася громадами поблизу лінії фронту. У містах по всій Україні неодноразові атаки із застосуванням ракет й авіабомб призводили до загибелі й поранення цивільних осіб далеко від районів активних наземних бойових дій», – додала очільниця місії ООН.

В ООН додали, що, крім даних про кількість цивільних осіб, загиблих і поранених на території України, зокрема на окупованій РФ території, які були перевірені ММПЛУ, російська влада повідомила, що в травні на території Росії загинули 47 цивільних осіб і 298 зазнали поранень. «ММПЛУ систематично збирає й аналізує загальнодоступну інформацію про жертви серед цивільних осіб також і в Російській Федерації, однак не має можливості регулярно підтверджувати інформацію про жертви серед цивільних осіб у Російській Федерації через обмежену кількість незалежних джерел інформації», – зазначили в місії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударнимиБпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.