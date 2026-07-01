Убивства в Бучі: командиру розвідвзводу зі Пскова оголосили про підозру. Один із епізодів встановило Радіо Свобода

Офіс генерального прокурора разом із Головним слідчим управлінням Національної поліції повідомили про підозру Артему Тарєєву, командиру розвідувального взводу 234-го десантно-штурмового полку (Псков, РФ) за командну відповідальність у масових вбивствах, замах на вбивство та жорстоке поводження щодо цивільного населення у Бучі на Київщині під час російської окупації у 2022 році.



У тексті підозри йдеться, що Тарєєв, проводячи на території приватного будинку так звану «зачистку» разом зі своїм розвідвзводом, не вжив як командир жодних заходів, щоб запобігти розстрілу цивільного бучанця Валерія Кізілова. Особу військового, який безпосередньо стріляв, слідство поки не встановило.

«Невстановлений військовослужбовець указаного взводу розвідки, усвідомлюючи, що [Валерій Кізілов] є цивільною особою, [...], а також те, що командир Тарєєв А.А. не буде вживати будь-яких заходів щодо покарання за вчинення злочинів проти цивільного населення, здійснив умисний постріл [...], чим спричинив смерть останньому», ‒ йдеться у підозрі.

Раніше Радіо Свобода у своєму фільмі-розслідуванні «Буча.Яблунська» оприлюднила знімок із дрона, зроблений невдовзі після вбивства 69-річного бучанця Валерія Кізілова. На ньому видно російських військових поруч із його тілом. Згідно із розслідуванням Радіо Свобода, до цього розстрілу міг бути причетний розвідувальний взвод 234-го десантно-штурмового полку РФ із Пскова під командуванням лейтенанта Артема Тарєєва, який тоді проводив «зачистку» в районі будинку Кізілова. Це підтверджували дані із дрона, записи камер спостереження та свідчення очевидців, наведених у фільмі.

Загалом в оприлюдненій підозрі Офіс генпрокурора стверджує, що через бездіяльність командира псковського розвідзводу Тарєєва його підлеглі вбили шістьох цивільних, здійснили замах на вбивство ще однієї людини та жорстоко поводилися щонайменше з дев’ятьма бучанцями.

«Артем Тарєєв, будучи командиром підрозділу, не вживав належних заходів щодо запобігання вчиненню злочинів відносно цивільних. Більше того, своїми наказами та бездіяльністю створив умови, за яких підлеглі діяли, усвідомлюючи власну безкарність», ‒ стверджують у Національній поліції.

Це вже не перша підозра, яку отримав псковський десантник Тарєєв від українських правоохоронних органів щодо розстрілів у Бучі. У грудні 2024 року його запідозрили у відданні наказів на вбивство цивільних, у результаті чого в період між 5 та 9 березня 2022 року його підлеглі розстріляли 16 цивільних бучанців на вулиці Яблунській.

Загалом українські правоохоронці підозрюють Тарєєва в командній відповідальністі щодо вбивств 22 цивільних бучанців.

Санкції статей, інкримінованих псковському десантнику, передбачають позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років або довічне позбавлення волі.

Детально про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі, що сталися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році – дивіться в третій частині розслідування журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних. 43 тіла залишаються невпізнаними, ще 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 31 людина й досі перебуває в полоні. Один із незаконно ув’язнених Росією цивільних загинув у російській неволі.



Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Володимир Путін назвав масові розстріли цивільних у Бучі «фейком» і «провокацією».