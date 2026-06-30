ЄС видав перший транш на дрони із кредиту на 90 мільярдів євро

Європейська комісія оголосила 30 червня про початок виплати 3,9 мільярда євро «як першого платежу в рамках першого траншу приблизно на 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів, ключового потенціалу, який дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії». Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Ця виплата відбувається після першого траншу комісії в розмірі 3,2 мільярда євро Україні в рамках цільової програми макрофінансової допомоги, здійсненого 25 червня. Наступні платежі здійснюватимуться найближчими днями, доки перший транш на дрони не буде повністю покритий відповідно до платіжних запитів України», – вказано в повідомленні

«Далі буде ще більше. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, захистити свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

25 червня Євросоюз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.

Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.



