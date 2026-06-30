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Новини | Політика

ЄС видав перший транш на дрони із кредиту на 90 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія оголосила 30 червня про початок виплати 3,9 мільярда євро «як першого платежу в рамках першого траншу приблизно на 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів, ключового потенціалу, який дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії». Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Ця виплата відбувається після першого траншу комісії в розмірі 3,2 мільярда євро Україні в рамках цільової програми макрофінансової допомоги, здійсненого 25 червня. Наступні платежі здійснюватимуться найближчими днями, доки перший транш на дрони не буде повністю покритий відповідно до платіжних запитів України», – вказано в повідомленні

«Далі буде ще більше. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, захистити свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

25 червня Євросоюз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.

Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.


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