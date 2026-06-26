Єврокомісія пропонує продовжити захист для українців, але не для новоприбулих чоловіків призовного віку

Єврокомісія пропонує державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік – до березня 2028 року. Відповідну пропозицію 26 червня озвучив єврокомісар із міграції Магнус Бруннер, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Це дозволить захистити сім’ї, які вже влаштували своє життя в Європі й інтегрувалися в суспільства країн, що їх прийняли: знайшли роботу, роблять внесок в економіку ЄС, вивчають мову, навчаються в школах, відкривають власний бізнес – словом, будують своє життя», – зазначив Бруннер.

Водночас посадовець пропонує цільову зміну в категоріях, які підпадають під тимчасовий захист. Його можуть більше не давати новоприбулим чоловікам мобілізаційного віку, щоб «система захисту залишалася ефективною і відповідала законним потребам України». Обмеження планують поширити на чоловіків, що не мали права виїжджати з України. Водночас ті, хто отримав захист раніше, зможуть його продовжити, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Згідно з нашою пропозицією, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які прибуватимуть до ЄС після набрання чинності новими правилами, якщо, відповідно до українського законодавства, вони не мають права залишати Україну через свої військові обов’язки», – підкреслив Бруннер.

Єврокомісар додав, що питання детально обговорювалося з Україною й державами-членами ЄС, перш ніж Єврокомісія висунула свою пропозицію.

«Саме про це попросила Україна, і саме це ми пропонуємо зробити. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо з тими, які прийняли найбільшу кількість українських біженців», – наголосив єврокомісар із міграції.

За останніми даними Eurostat, на 30 квітня 2026 року в країнах ЄС 4,37 мільйона людей, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії, перебували під режимом тимчасового захисту. Найбільше переселенців з України прийняли Німеччина, Польща, Чехія.

Топпосадовець Єврокомісії відкинув звинувачення в дискримінації за ознакою статі, озвучені комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О’Флаерті. Він закликав європейські країни не запроваджувати загальних обмежень на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку, наголосивши, що такі кроки можуть суперечити міжнародним зобов’язанням держав у галузі прав людини.

«Щодо звинувачень у дискримінації - ні, це не так. Саме Україна попросила нас запровадити такі зміни. І ми не повинні потрапляти в пастку російської пропаганди, яка час від часу намагається нав’язати подібні твердження… Навпаки, це є підтримкою України. Україна попросила нас про це, саме тому ми це й робимо. Це також було предметом обговорення з державами-членами ЄС, і вони підтримують таке рішення. Вони підтримують продовження механізму тимчасового захисту саме в тому обсязі, про який попросила українська сторона», – відреагував Бруннер.

Бруннер також оголосив про запуск пілотної програми з добровільного повернення українських біженців додому. Втім, єврокомісар не надав подробиць, коли його запитали про можливі фінансові стимули для українців.

«Зараз уже реалізується низка ініціатив, і ми хочемо зробити їх більш скоординованими та ефективними… Майбутнє України залежить не лише від фінансування, а й від її людей… Головна мету нашої підтримки України, яка залишається незмінною, – забезпечити людям визначеність сьогодні, відповідально підготуватися до завтрашнього дня і продовжувати стояти поруч з Україною та її народом», – резюмував профільний єврокомісар.

Після презентації Єврокомісії пропозицію розглядатимуть держави-члени ЄС, які мають ухвалити остаточне рішення щодо подальшої дії механізму тимчасового захисту на Раді ЄС.

Наразі механізм тимчасового захисту, який ЄС активував після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року. Він надає громадянам України й окремим категоріям інших осіб право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичної допомоги і соціальних послуг у країнах Європейського Союзу.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.