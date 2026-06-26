У Данії більше не даватимуть дозвіл на проживання українським чоловікам призовного віку – уряд

В уряді Данії оголосили, що планують змінити правила отримання дозволу на проживання для українських біженців, зазначивши, що чоловіки віком від 23 до 60 років, не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати такі дозволи.

Уряд посилить правила, щоб українці не використовували їх для уникнення мобілізації до української армії, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства у справах імміграції й інтеграції Данії.

«Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за свободу. Тому ми зараз змінюємо Спеціальний закон про Україну, бо не хочемо, щоб наші правила щодо проживання використовували для уникнення мобілізації до української армії. Це підриває воєнні зусилля України й послаблює здатність України захищатися від російських нападів», – сказав очільник міністерства Мортен Бьодсков.

У данському уряді додали, що пропозиція не вплине на вже видані дозволи на проживання.

У міністерстві також уточнили, що на початок травня 2026 року приблизно 47 600 переміщених осіб з України отримали дозвіл на проживання в Данії, згідно зі Спеціальним законом про Україну.

Європейська комісія 26 червня має представити пропозицію щодо продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Після презентації Єврокомісії пропозицію розглядатимуть держави-члени ЄС, які мають ухвалити остаточне рішення щодо подальшої дії механізму тимчасового захисту на Раді ЄС.

Наразі механізм тимчасового захисту, який ЄС активував після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року. Він надає громадянам України й окремим категоріям інших осіб право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичної допомоги і соціальних послуг у країнах Європейського Союзу.

Під час попередніх обговорень було запропоновано не поширювати майбутнє продовження статусу на нових заявників – чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС після набуття чинності новими правилами.

Тим часом напередодні комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав європейські країни не запроваджувати загальних обмежень на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку, наголосивши, що такі кроки можуть суперечити міжнародним зобов’язанням держав у сфері прав людини.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.