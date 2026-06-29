Кабмін затвердив порядок використання коштів із позики ЄС на підтримку оборони

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у рамках спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках – про це повідомила голова уряду Юлія Свириденко 29 червня.

Вона зазначила, що це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб Сил оборони:

«Європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. Закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння».





Також, за словами Свириденко, уряд запроваджує моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Євросоюзу для забезпечення прозорого та найбільш ефективного використання залучених коштів.

Прем’єр-міністерка повідомила, що в цьому році Україна очікує на 28,3 мільярда доларів оборонної підтримки в рамках Ukraine Support Loan.

25 червня Євросоюз 25 червня перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.

Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.