Шмигаль: «Укренерго» отримає 90 млрд євро від ЄБРР на зміцнення енергосистеми

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 90 мільйонів євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання в Україні, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль 25 червня.

Відповідну угоду, за його словами, він підписав сьогодні під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо в рамках Конференції з відновлення України (URC-2026) в Ґданську.

«Кошти отримає НЕК «Укренерго» для зміцнення української енергосистеми. Йдеться про відновлення мережевої інфраструктури, будівництво захисних споруд та закупівлю критично важливого обладнання», – заявив Шмигаль.





Міністр зазначив, що ЄБРР є одним із ключових донорів проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії партнери України спрямували на ці цілі та для формування резервів «Укренерго» понад 582 мільйонів євро.

«Крім того, в межах кредитної угоди буде профінансовано реконструкцію трьох великих підстанцій 330 кВ, а також будівництво нової підстанції на заході України», – додав він.

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, виступаючи на URC-026, вказав на те, що Україна активно готується до наступної зими в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Він також закликав європейських партнерів сформувати спільний запас ремонтного високовольтного обладнання.

Читайте також: Британія виділить понад 330 млн євро на відновлення та енергетичну безпеку України

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням, які тривали протягом всієї зими.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у березні, що, за оцінками Світового банку, Україні знадобиться майже 91 мільярд доларів протягом наступного десятиліття для відновлення енергетичного сектору.

Україна подала до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.