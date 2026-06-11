Уряд оновлює план у рамках Ukraine Facility для синхронізації із зобов’язаннями для вступу в ЄС

Кабінет міністрів синхронізує план України в межах програми Ukraine Facility з планом вступу до Європейського Союзу, повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 червня.

Таким чином, за її словами, Кабмін створює передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.

«Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери», – заявила вона.

За словами Свириденко, нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов’язаннями України, показниками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Євросоюзу.

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Вона уточнила, що реалізація оновленого Плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення.

У Мінекономіки зазначили, що робота над оновленням плану тривала кілька місяців за участі Європейської Комісії, центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України та інших зацікавлених сторін. Основною метою було посилити зв’язок Плану України з процесом вступу до ЄС.

У понеділок 8 червня Єврокомісія схвалила чергову виплату Україні у розмірі 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility.

Інструмент для підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року терміном на чотири роки. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.