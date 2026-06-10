Єврокоміся пропонує закласти понад 1 млрд євро на підтримку України в бюджет ЄС на 2027 рік

Європейська комісія 10 червня запропонувала попередній варіант річного бюджету Європейського Союзу на 2027-й. Він сягає 200 мільярдів євро.

Бюджет наступного року продовжуватиме забезпечувати вирішальне фінансування встановлених політичних пріоритетів ЄС, включаючи значну підтримку України через Механізм підтримки України та нову Позику на підтримку України.

Зокрема, пропозиція бюджету передбачає 1,15 мільярда євро в графі «Позика на підтримку України».

За формулюванням Єврокоміісії, російська агресія проти України підкреслила необхідність значних інвестицій у безпеку та оборону в державах-членах блоку для побудови «безпечнішого майбутнього для Європи».

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«Бюджет наступного року відображає дедалі більшу роль Євросоюзу в зміцненні готовності Європи до безпеки та оборони, а також у підтримці інвестицій в оборонні дослідження, промисловий потенціал, військову мобільність та стратегічну стійкість», – додає орган виконавчої влади ЄС.

У понеділок 8 червня Єврокомісія схвалила чергову виплату Україні у розмірі 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility.

Інструмент для підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року терміном на чотири роки. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.







