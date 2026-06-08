Україна може вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи

Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility. Це випливає із відповіді Єврокомісії на запит Радіо Свобода.

Як повідомив речник Європейської комісії, наразі залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав.

«Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були «призупинені». Це означає, що їх ще не було виплачено», – пояснили в Єврокомісії.





Йдеться про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого.

За інформацією посадовця Єврокомісії, у четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо «збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду». У п’ятому – пункт щодо «набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки».

Остаточні дедлайни для виконання цих умов – 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно. У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.

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Водночас у Брюсселі підкреслюють, що механізм Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну.

«Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом – існує певний додатковий час для впровадження реформ», – пояснили в Єврокомісії.

Там також наголосили, що Україна попри складні обставини демонструє «значний прогрес» у виконанні реформ.

Програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

У понеділок 8 червня Єврокомісія схвалила чергову виплату Україні у розмірі 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility.