Естонія прийме наступну Конференцію з відновлення України в 2027 році

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна в Ґданську прийняв відповідальність за проведення наступної Конференції з відновлення України – про це повідомило МЗС країни 26 червня. Наступна URC-2026 відбудеться в Таллінні в 2027 році.

Цахкна назвав відбудову України найбільшим економічним проєктом Європи наступного десятиліття. Він має охопити, за його словами, не лише відновлення інфраструктури, зруйнованої російською агресією, але й розвиток сильних демократичних інституцій та тіснішу інтеграцію України з Європейським Союзом.

Міністр зазначив, що Естонія, починючи з 2022 року, долучилася до сотні проєктів із відбудови України.

«Десятки наших компаній та організацій щодня допомагають відбудовувати Україну та зміцнювати її стійкість. Проведення конференції в Естонії відображає наше зобов’язання продовжувати нашу довгострокову підтримку України та просувати цей стратегічний процес на міжнародному рівні», – сказав Цахкна.

За словами дипломата, Таллінн має намір залучити інші країни Північно-Балтійського регіону (NB8, формат, до якого входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція) до підготовки та організації конференції. Він очікує, що цей формат дозволить об’єднати експертизу, досвід та ресурси регіону для більш ефективної підтримки України та презентації спільних ініціатив.

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Цахкна також висловився на підтримку вступу України до Євросоюзу, назвавши його не лише питанням безпеки, а й «можливістю для Європи вчитися на досвіді України».

«Чим ближче ми наблизимо Україну до Європи, тим сильнішою та стійкішою стане Європа в цілому», – додав міністр.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбулася 24–26 червня у польському Ґданську. У ній брали участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. За підсумками голови делегації України, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, на URC-2026 підписали 160 угод на суму в понад 10 мільярдів євро.