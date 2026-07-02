Міністр закордонних справ України звернувся до партнерів після «ночі жахів»

Очільник МЗС України Андрій Сибіга у своєму дописі у мережі Х закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби ППО для відбиття російських повітряних ударів, бо Україна потребує «не лише слів засудження (дій Росії – ред.), а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор»:

«Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ. Щонайменше 10 людей загинули внаслідок жорстокого удару Росії по українській столиці всіма типами ракет і дронів. На жаль, ця цифра може ще зрости»

Мінстра наголосив, що російська армія переважно цілить у житлові будинки та цивільну інфраструктуру, намагаючись завдати шкоди цивільному населенню.

«Воєнний злочинець Путін може вести лише підлу й терористичну війну проти цивільних, жінок і дітей. Бо у своїй війні проти Збройних Сил України він не може досягти жодного результату. Такі удари – це тяжкі воєнні злочини, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів», – написав Сибіга.



