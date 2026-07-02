Міністр закордонних справ України звернувся до партнерів після «ночі жахів»
Очільник МЗС України Андрій Сибіга у своєму дописі у мережі Х закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби ППО для відбиття російських повітряних ударів, бо Україна потребує «не лише слів засудження (дій Росії – ред.), а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор»:
«Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ. Щонайменше 10 людей загинули внаслідок жорстокого удару Росії по українській столиці всіма типами ракет і дронів. На жаль, ця цифра може ще зрости»
Мінстра наголосив, що російська армія переважно цілить у житлові будинки та цивільну інфраструктуру, намагаючись завдати шкоди цивільному населенню.
«Воєнний злочинець Путін може вести лише підлу й терористичну війну проти цивільних, жінок і дітей. Бо у своїй війні проти Збройних Сил України він не може досягти жодного результату. Такі удари – це тяжкі воєнні злочини, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів», – написав Сибіга.
Кількість загиблих зросла до 13-ти, поранених уже майже 90
Стало відомо про 13 загиблих і 86 постраждалих у столиці внаслідок нічної російської атаки, повідомив о 8:57 ранку мер Києва Віталій Кличко.
70 людей госпіталізовані.
У пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.
Руйнування у 28-ми локаціях Києва, переважно житлові будинки
У КМВА зафіксували 28 локацій, де є руйнування унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ.
«Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. Росіяни – терористи», – повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей», – наголосив він.
«У Голосієвському районі палає дах багатоповерхового житлового будинку», – писав у своєму телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.
Потмі він повідомив про руйнування у дев'ятиповерховому житловому будинку у Деснянському районі і заблокованих там людей, пошкодження багатоповерхівки та пожежі у приватних будинках на Дарниці.
Пізніше Кличко написав, що у Дарницькому районі, внаслідок влучання, сталося руйнування з першого по шостий поверхи в 9-поверховому житловому будинку.
Вибухи лунали всю ніч у Вишгородському, Бучанському, Броварському районах Київщини
Внаслідок російської комбінованої атаки протягом ночі на 2 липня в Київській області є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його даними, в Бучанському районі троє чоловіків зазнали поранень.
«Двоє постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів. Вони перебувають під наглядом лікарів та отримують усю необхідну медичну допомогу», – уточнив Калашник.
Ще один чоловік має різані рани обличчя, йому надали допомогу на місці, додав очільник області.
Кількість загиблих у Києві зросла до 11-ти
Станом на 8 годину ранку стало відомо вже про 11 загиблих у Києві, ще 56 – отримали різного роду поранення та ушкодження.
Більшість із поранених перебувають у лікарні
Семеро людей рятувальники дістали живими з-під завалів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram:
«У столиці на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. На жаль, кількість потерпілих зростатиме. Люди продовжують звертатися по допомогу»
Відомо, що вночі російська армія вдарила по станції швидкої допомоги у Шевченківському районі столиці. П'ятеро медпрацівників отримали поранення, один із них перебуває у важкому стані.
Особливість атаки: велика кількість реактивних «шахедів»
Російська армія почала масовану атаку по Україні і по Києву увечері 1 липня.
Особливістю цієї атаки є застосування великої кількості реактивних «шахедів». Вони летять із значною швидкістю, понад 300 кілометрів на годину, і їх значно важче збити.
З початку доби 2 липня Київ почали атакувати десятки балістичних та крилатих ракет, «Кинджали» та «Циркони». Також був застосований баражуючий боєприпас «Бандероль».
У повітря злетіли бомбардувальники Ту-95МС і запустили десятки крилатих ракет Х-101. Вони перетнули повітряний кордон України після третьої години ночі і попрямували на Київ.
Атака на столицю та Київщину тривала 11 годин і завершилась о 7 ранку.
Президент України Зеленський, перебуваючи із візитом в Ірландії, яка перебирає керівництво в Раді ЄС, попередив увечері 1 липня про те, що Росія ймовірно завдасть масованого удару по Україні.
Міністерство внутрішніх справ повідомляє про пошкодження в шести районах Києва:
- Дарницький район – часткові руйнування житлової п’ятиповерхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків
- Шевченківський район – пожежа спільної покрівлі семиповерхового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксували руйнування п’ятиповерхівки, займання в житловій п’ятиповерхівці на площі 300 квадратних метрів, а також у триповерховій нежитловій будівлі
- Голосіївський район – пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки
- Печерський район – руйнування житлової дев’ятиповерхівки, пожежа на першому й другому поверхах, там надзвичайники врятували людину
- Оболонський район – пожежа на території складського майданчика, звідки «до найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди принесли постраждалого»; рятувальники надають йому першу домедичну допомогу
- Святошинський район – пошкоджені два приватні житлові будинки
- Деснянський район – пошкодження житлової дев’ятиповерхівки
У відомстві додали, що інформація про наслідки уточнюється.
Російська арамія всю ніч атакувала Україну дронами, крилатими і балістичними ракетами
Київ був одним із головних напрямків атаки. Вибухи почалися ще з вечора і тривали всю ніч.
У столиці внаслідок ударів зруйновані і пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, готель. На цей час відомо про 10 загиблих і понад пів сотні поранених у столиці.