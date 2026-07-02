Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Основним напрямок удару, зазначається, був Київ.

20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки РФ 2 липня пошкодження є в усіх районах міста, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі – знесло частину будинку. Там триває пошуково-рятувальна операція.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
Робота рятувальників на місці російської атаки
5 Робота рятувальників на місці російської атаки
У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
9 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
10 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
11 Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
12 Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці
13 Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці
14
Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
15 Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
Люди біля вирви після російської атаки
16 Люди біля вирви після російської атаки
Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

Форум

XS
SM
MD
LG