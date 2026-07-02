Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Основним напрямок удару, зазначається, був Київ.

20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки РФ 2 липня пошкодження є в усіх районах міста, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі – знесло частину будинку. Там триває пошуково-рятувальна операція.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.