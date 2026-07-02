У Києві оголосили жалобу за загиблими внаслідок масованого удару РФ

П’ятниця, 3 липня, оголошена Днем жалоби в Києві в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – написав він у телеграмі.

На цей час відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

За словами Кличка, внаслідок наймасованішої атаки РФ пошкодження є в усіх районах міста, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому район – знесло частину будинку. Там триває пошуково-рятувальна операція – під завалами шукають 15-річну дівчину та її родину.

У ніч на 2 липня (з 18:00 01 липня) Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ.

Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Вночі 2 липня сили РФ завдали масованого удару по Києву. За даними ДСНС, через російську атаку у столиці загинули 13 людей.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



