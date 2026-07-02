Зеленський після масованої атаки РФ нагадав про домовленості щодо виробництва антибалістики

Після масованої атаки РФ український президент Володимир Зеленський заявив, що постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання, а також нагадав про домовленості щодо виробництва антибалістики.



«І особливо важливо, щоб рухались до реалізації наші домовленості про виробництво антибалістики. Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на «петріоти» та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари», – написав він у телеграмі.

Він зазначив, що загалом цієї ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких – балістичні, і майже 500 ударних дронів. Основний удар був спрямований на Київ. За його даними, сили РФ також атакували Сумщину, Дніпровщину, Запоріжжя та Черкаси. На Харківщині постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина.

За даними Зеленського, у Києві зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях – переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У ніч на 2 липня (з 18:00 01 липня) Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ.

Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Вночі 2 липня сили РФ завдали масованого удару по Києву. За даними ДСНС, через російську атаку у столиці загинули 13 людей. Мер Віталій Кличко повідомив, що число постраждалих зросло до 86 людей, 70 із них госпіталізували.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.