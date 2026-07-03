«Жалюгідний невдаха, який убиває жінок і дітей». Реакції у США на масований російський удар по Києву

ВАШИНГТОН – Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю України від початку року. Житлові будинки зазнали значних руйнувань і пошкоджень у кількох районах Києва. Другу добу триває рятувальна операція на руїнах багатоповерхівки, куди влучила російська ракета.

Унаслідок масованої атаки на Київ 2 липня загинули щонайменше 30 людей, понад сотня зазнали поранень. Ще 10 людей не виходять на зв’язок. У кількох районах міста спалахнули пожежі, значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Це посилило заклики у США та Європі до жорсткіших військових і економічних заходів проти Москві, але питання подальшої Україні у Вашингтоні залишається предметом гострих політичних суперечок.

Радіо Свобода зібрало реакції серед американських політиків на безпрецедентно масовану ракетно-дронову атаку на Київ.

Республіканець Джо Вілсон від штату Південна Кароліна, який послідовно підтримує надання Україні допомоги з боку США, назвав масовану атаку Росії 2 липня ще одним доказом того, що Кремль зазнає невдач на полі бою.

«Цей жахливий воєнний злочин є ще одним свідченням того, що Росія зазнає серйозної поразки у своїй війні, – заявив Вілсон у коментарі Радіо Свобода. – США та їхні союзники мають робити ще більше того, що вони роблять зараз. Ця стратегія працює. Росія програє ».

...він (Путін)жалюгідний невдаха, який убиває жінок і дітей

Вілсон також розцінив цю атаку як сигнал напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, заявивши, що з огляду паливну кризу в Росії та на окупованих територій, спричинену ефективними ударами українських дронів по російських НПЗ, президент Росії Володимир Путін діє з відчаю.

«[Президент Росії Володимир] Путін у відчаї. Він жалюгідний невдаха, який убиває жінок і дітей, – заявив Вілсон. – Ми повинні повністю підтримати Україну та сприяти її перемозі й справедливому завершенню війни».

Кваліфікація ударів: Україна, партнери, Росія Від початку повномасштабної війни російська армія щоденя з різних видів озброєння – артилерією, РСЗВ, КАБАми, ракетами, а потім і ударними БпЛА, р – завдає ударів по українських містах і слех, руйнуючи цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Конгресмен від Небраски Дон Бейкон, один із провідних республіканців у Комітеті Палати представників у справах збройних сил, різко розкритикував те, що він назвав недостатньо рішучими діями адміністрації Дональда Трампа.

«Ми повинні допомагати Україні ракетами та засобами протиповітряної оборони, а також запровадити жорсткі санкції проти Росії», – сказав Бейкон Радіо Свобода.

За словами Бейкона, у Конгресі зростає занепокоєння через стратегічну позицію Пентагону щодо Росії та НАТО.

«Цивільне керівництво Пентагону демонструє слабкість у питаннях, пов’язаних із Росією та НАТО», – сказав він і наголосив, що « мовчання щодо російських воєнних злочинів» і «моральна неоднозначність» можуть надовго заплямувати політику США.

У спільній заяві, наданій Радіо Свобода, керівники Українського кокусу в Конгресі США, серед яких демократи Марсі Каптур від Огайо та Майк Квіґлі від Іллінойсу, а також республіканці Браян Фіцпатрік від Пенсильванії та Джо Вілсон, закликали до негайних дій. «Палата представників висловила свою позицію – Сполучені Штати повинні негайно надати Україні озброєння, необхідне для захисту її народу та припинення війни Росії», – йдеться в заяві.

Заява пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський на тлі наслідків ударів знову закликав розширити співпрацю у сфері протиповітряної оборони, зосередивши увагу на виробництві ракетних систем Patriot в Україні.

Щоб збивати балістику необхідні ракети Patriot

Наразі Україна використовує американські зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot – єдині наявні в її арсеналі системи, здатні перехоплювати російські балістичні ракети, – однак Київ прагне отримати ліцензії на їхнє виробництво всередині країни.

«Щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво», – сказав Зеленський.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Зеленський повідомив, що переговори з адміністрацією США з цього питання тривають «вже довго» і закликав президента Дональда Трампа прискорити процес.

За його словами, спільне з європейськими партнерами виробництво систем Patriot в Україні або в союзних державах також могло б зміцнити виробничі потужності США.

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до майже 40 країн-партнерів із листами з проханням «невідкладно передати» Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України, повідомило Міністерство оборони 2 липня на тлі чергового масованого удару РФ, внаслідок якого в Києві загинули 22 людини, 100 – постраждали. Крім того, як йдеться в повідомленні, Федоров закликав партнерів України зробити внески у механізми PURL, у межах якого союзники НАТО закуповують для неї американську зброю у США, і Jumpstart, спрямований насамперед на закупівлю спеціалізованих керованих ракет для систем Patriot.

Європейські консерватори: відчули обережний оптимізм

У Вашингтоні високопоставлені представники групи «Європейські консерватори та реформісти» напередодні саміту НАТО зустрілися з представниками адміністрації Трампа та американськими законодавцями.

Делегація, до складу якої увійшли Патрик Які, Адам Бєлян, Ассіта Канко та Стівен Бартуліца, заявила, що «рішуче засуджує» останні атаки Росії.

Після зустрічей у Білому домі, Державному департаменті та провідних консервативних аналітичних центрах представники групи повідомили, що відчули обережний оптимізм американських посадовців щодо можливого припинення вогню.

«Наші співрозмовники висловили доволі оптимістичні сподівання, що цього року вдасться досягти припинення вогню» , – йдеться в заяві.

Однак, попри ці дипломатичні сподівання, європейські законодавці наголосили, що подальша військова підтримка Києва залишається вкрай важливою.

Для багатьох країн Східної Європи останній російський удар ще раз засвідчив нагальну потребу зберігати трансатлантичну єдність у той час, коли лідери НАТО готуються до зустрічі на тлі дедалі більшої кількості запитань щодо довгострокової стратегії Альянсу щодо Москви.