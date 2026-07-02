Конгресмени після удару РФ: США мають негайно озброїти Україну інструментами для захисту і припинення війни

Лідери групи підтримки України в Конгресі США закликали до посилення американської підтримки Києва на тлі чергової масованої атаки Росії.

«Палата представників висловилася: Сполучені Штати повинні негайно озброїти Україну інструментами, необхідними для захисту її народу й припинення війни Росії», – йдеться у спільній заяві (яка є в розпорядженні Радіо Свобода) демократів Марсі Каптур, Майка Квіглі, а також республіканців Браяна Фіцпатріка і Джо Вілсона.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, масштаб російського удару викликав різке засудження з боку законодавців-республіканців у Вашингтоні.

Зокрема, Джо Вілсон з Південної Кароліни, давній прихильник України, заявив Радіо Свобода, що удари свідчать про те, що «Росія жахливо програє свою війну», й атака є сигналом напередодні саміту НАТО наступного тижня, що російський лідер Володимир Путін – «у відчаї».

Дон Бейкон із Небраски, високопоставлений республіканець у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, наголосив, що США «повинні допомагати Україні з протиракетною і протиповітряною обороною, і ми повинні запровадити жорсткі санкції проти Росії».

Заяви пролунали після того, як президент України Володимир Зеленський на тлі російського удару, внаслідок якого, зокрема, в Києві загинули щонайменше 25 людей, десятки – зазнали поранення, висловив сподівання на надання адміністрацією США ліцензії на виробництво ракет Patriot, необхідних Україні для збиття російських балістичних ракет.

«Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво «петріотів». Я хочу подякувати всім країнам, які допомагають через програму PURL, і це дозволяє нам купувати ракети для ППО – саме «петріоти». Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво», – сказав Зеленський.

«Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів», – додав він.

У червні Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні й санкцій проти Росії: 18 республіканців приєдналися до демократів, щоб ухвалити документ, який керівництво республіканців намагалося не виносити на розгляд.

Законопроєкт передбачає виділення понад мільярда доларів на допомогу Україні, до восьми мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, підтримки зусиль з відновлення, допомоги балтійським союзникам, а також новий пакет санкцій, спрямованих проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного й урядового секторів Росії.

При цьому перспективи ухвалення законопроєкту залишаються невизначеними в Сенаті, контрольованому республіканцями, де керівництво в основному дотримується позиції президента Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії.

Військова допомога США різко скоротилася з моменту повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів в січні 2025 року. Тим часом дипломатичні зусилля адміністрації США з припинення війни Росії проти України зайшли в глухий кут.