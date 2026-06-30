У Конгресі США посилюється підтримка нового санкційного пакета проти Росії – сенатор

У Конгресі США зростає підтримка нового двопартійного санкційного законопроєкту, спрямованого на посилення тиску на Росію, зокрема через обмеження експорту й механізми контролю за так званим «тіньовим флотом». Про це 30 червня під час пресконференції в Одесі заявив сенатор-демократ Тім Кейн, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Він нагадав, що в Сенаті вже існує санкційна ініціатива з широкою двопартійною підтримкою, яка тривалий час перебуває в очікуванні подальшого розгляду.

«Існує двопартійний санкційний законопроєкт, який зараз лежить у Сенаті. Він спочатку був авторства сенаторів Ґрема і Блюменталя. Він отримав дуже сильну підтримку, здається, навіть більше ніж 60 співавторів. І певний час він просто перебував у стані очікування, поки ми спостерігали за розвитком ситуації. Але зараз ми отримуємо досить чіткі сигнали, що настав час рухати цей законопроєкт уперед. І я є одним із його прихильників. Я сподіваюся, що саме зараз той момент, коли ми можемо його просунути, особливо з огляду на сильну двопартійну підтримку», – сказав Кейн.

Під час обговорення також порушувалося питання посилення обмежень щодо російського експорту, зокрема морських поставок, а також можливого жорсткішого контролю за обходом санкцій через посередницькі структури.

У Конгресі США підкреслюють, що подальші кроки залежатимуть від політичного консенсусу щодо оборонних витрат і загальної санкційної стратегії США щодо Росії.

Раніше цього місяця Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні й санкцій проти Росії: 18 республіканців приєдналися до демократів, щоб ухвалити документ, який керівництво республіканців намагалося не виносити на розгляд.

Законопроєкт, ухвалений пізно ввечері 4 червня, передбачає виділення понад мільярда доларів на допомогу Україні, до восьми мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, підтримки зусиль з відновлення, допомоги балтійським союзникам, а також новий пакет санкцій, спрямованих проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного й урядового секторів Росії.

При цьому перспективи ухвалення законопроєкту залишаються невизначеними в Сенаті, контрольованому республіканцями, де керівництво в основному дотримується позиції президента Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії.

Військова допомога США різко скоротилася з моменту повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів в січні 2025 року. Тим часом дипломатичні зусилля адміністрації США з припинення війни Росії проти України зайшли в глухий кут.

На початку січня сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів. Проте голосування щодо нього не було.