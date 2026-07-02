У Києві кількість загиблих зросла до 25, пошукові роботи тривають на трьох локаціях – ДСНС

У Києві кількість загиблих внаслідок масованого російського удару зросла до 25, повідомила ввечері 2 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Києві рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей… Тривають пошукові й аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях у Дарницькому районі», – йдеться в повідомленні.

Очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що на одній із локацій, де виявили п’ятьох загиблих, на зв’язок не виходять ще вісім людей.

«Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви», – сказав він.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.