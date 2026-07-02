«Масштаби руйнувань і очевидні людські страждання жахають» – місія ООН про удар РФ по Києву

Масована російська атака по Україні вночі проти 2 липня стала черговою в серії смертоносних ударів, які призводять до різкого зростання кількості жертв серед цивільних, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини.

«Цей масштабний напад зачепив кожен район міста Києва, – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль. – Наші висновки неодноразово демонстрували, що застосування потужної вибухової зброї в густонаселених районах має руйнівні й передбачувані наслідки для цивільних осіб».

Члени місії відвідали одне з найбільш постраждалих місць у Дарницькому районі Києва, де ракета поцілила в дев’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого обвалилася значна частина будівлі.

«Масштаби руйнувань і очевидні людські страждання жахають, – сказала Белль. – Ракета влучила в житловий будинок, оточений іншими багатоквартирними будинками, школою і дитячим майданчиком. Навіть поки тривали рятувальні роботи, сім’ї переживали болісну невизначеність, очікуючи звістки про своїх зниклих безвісти близьких».

У місії наголошують, що кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зростає щомісяця протягом 2026 року і є значно вищою порівняно з аналогічними періодами попередніх трьох років.

«Одним із головних чинників зростання кількості жертв стало дедалі активніше застосування російськими збройними силами далекобійних ракет і безпілотників у міських районах по всій Україні», – зазначили в ММПЛУ.

За останніми даними, внаслідок російського удару в Києві вночі проти 2 липня загинули 23 людини, 100 – поранені.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій тим часом повідомили, що тривають пошукові й аварійно-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, де сталися руйнування житлових будинків.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.