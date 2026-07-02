Федоров у листах до 40 країн попросив передати Україні ракети Patriot вже цього місяця – МОУ

Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до майже 40 країн-партнерів із листами з проханням «невідкладно передати» Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України, повідомило Міністерство оборони 2 липня на тлі чергового масованого удару РФ, внаслідок якого в Києві загинули 22 людини, 100 – постраждали.

Крім того, як йдеться в повідомленні, Федоров закликав партнерів України зробити внески у механізми PURL, у межах якого союзники НАТО закуповують для неї американську зброю у США, і Jumpstart, спрямований насамперед на закупівлю спеціалізованих керованих ракет для систем Patriot.

«Це найшвидші й найнадійніші шляхи постачання необхідних ракет до Patriot. Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО. Від швидкості партнерів зараз напряму залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя наших людей», – заявили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що, попри те, що українські сили змогли перехопити більше ніж 90% крилатих ракет і 90% дронів Shahed під час нічого удару РФ, збиття балістичних ракет «залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot».

«Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL і закупівлі ракет через Jumpstart залежить захист українського неба», – йдеться в заяві.

У МОУ нагадали, що у квітні був укладений «рекордний контракт» на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, їхні поставки розпочнуться протягом наступних років. «Також уперше зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на мільярд доларів за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів. Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет «Іскандер», – зазначили у відомстві.

У травні президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначалося, що «в питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Володимира Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.