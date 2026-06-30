У Конгресі США визнають дефіцит Patriot і говорять про кооперацію у виробництві ППО

У Конгресі США визнають, що виробництво систем протиповітряної оборони Patriot не встигає за попитом з боку союзників, зокрема України – про це під час пресконференції в Одесі 30 червня сказав сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Тед Бадд, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За його словами, потреба в системах ППО є одночасно в Україні, Європі й інших регіонах, що ускладнює швидке нарощування поставок.

«Це одна з ключових речей, які ми чуємо дуже чітко – протиповітряна оборона. Коли система була розроблена, ймовірно, у 80-х роках, її неможливо просто експоненційно масштабувати. Попит зростає не лише тут, в Україні та в Європі, а й у регіоні Перської затоки. Тож так, виробництво зростає, але, ймовірно, недостатньо швидко, щоб випередити попит», – сказав Бадд.

Водночас сенатор-демократ Тім Кейн наголосив, що одним із рішень може стати розширення спільного виробництва озброєнь із союзниками, зокрема ближче до місць бойових дій.

«Це створює для нас і виклик, і можливість – більше співвиробництва. Виробляти у США добре, і ми повинні виробляти більше. Але якщо ми зможемо не лише виробляти більше в США, а й ближче до того місця, де це потрібно, це зробить усіх нас більш убезпеченими. І ми повинні це дослідити», – зазначив Кейн.

Сенатори також відзначили, що однією з проблем масштабування оборонного виробництва є необхідність цифровізації й автоматизації процесів у військово-промисловому комплексі США.

18 червня на відкритті засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн») український президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність зміцнити захист України від російської балістики до приходу зими, а також наголосив на важливості негайних закупівель зброї у США в межах ініціативи PURL Prioritized Ukraine Requirements List – це міжнародна оборонна програма, у межах якої країни-союзники закуповують у США озброєння та боєприпаси для термінових потреб України. Серед іншого, через систему PURL Україна отримує близько 75% ракет-перехоплювачів до систем Patriot (передусім PAC-2 та PAC-3) і майже 90% ракет до інших комплексів протиповітряної оборони..

Зі свого боку, міністр оборони Михайло Федоров вказав на те, що російські балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України, і розвиток сучасних антибалістичних рішень є «одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури і цивільних людей». Федоров заявив про домовленість із Німеччиною щодо розвитку антибалістичної програми.

Перед тим лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Про те, що президент США Дональд Трамп планує попросити американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні, 17 червня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із переговорами.

Як написало видання, Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для збиття російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США. Але оскільки Сполучені Штати вичерпали свої запаси в Ірані, а для збільшення виробництва потрібен час, Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності.

«Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», – сказав Трамп журналістам 16 червня на саміті «Групи семи» в Евіані, Франція.

Минулого місяця президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначалося, що «в питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.