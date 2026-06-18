Федоров заявив про домовленість із Німеччиною щодо розвитку антибалістичної програми

Україна та Німеччина запускають «новий етап розвитку антибалістичних спроможностей», заявив міністр оборони Михайло Федоров 18 червня.

За його словами, домовленість про розвиток антибалістичної програми він підписав на зустрічі Контактної групи з питань оборони України з німецьким колегою Борисом Пісторіусом:

«Вона передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів».





Міністр оборони вказав на те, що російські балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України. Відтак розвиток сучасних антибалістичних рішень є «одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури та цивільних людей».

Крім того, сторони підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт» у Німеччині. За словами Федорова, в рамках проєкту для Сил оборони коштом німецької сторони вироблять декілька тисяч НРК. Він назвав це ще одним кроком до масштабування українських оборонних технологій спільно з партнерами.

Німецьке Міноборони наразі не коментувало публічно антибалістичну програму.

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Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський, коментуючи прийдешню зустріч «Рамштайн», анонсував «дуже важливу подію» в напрямку створення європейської антибалістичної системи:

«Німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи».

Напередодні лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Наприкінці травня президент України анонсував нові рішення в Європі, щоб «була наша власна європейська антибалістика».