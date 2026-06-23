Кубілюс розповів, що може стати «переломним моментом» у війні РФ проти України

Україна виробляє чимало видів озброєння, й наступним етапом може стати виробництво протибалістичних ракет, які змінять ситуацію – про це в коментарі Радіо Свобода заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка з Брюсселя.

«Цілком можливо, що Україна почне самостійно виробляти навіть протибалістичні ракети. Це справді може стати переломним моментом, і ми знаємо, що українці дуже добре працюють у цій галузі», – зазначив профільний посадовець.

Єврокомісар з оборони прокоментував також плани України виробляти власні протибалістичні ракети й співпрацю з європейськими партнерами в цьому напрямку.

«Те, чого їм (українцям – ред.) поки що бракує, – це сучасні радарні системи і системи виявлення цілей. Наскільки я розумію, у цьому напрямку вони співпрацюватимуть із європейськими партнерами. Під час мого «ракетного» туру Європою я зустрічався з кількома компаніями, які готові працювати разом – у Європі та в Україні. Тому це може стати реальністю вже досить скоро», – зазначив Кубілюс.

Посадовець підкреслив, що можливе отримання Україною ліцензії на виробництво ракет до Patriot – не єдиний шлях для неї забезпечити власну перевагу на полі бою.

«Навіть якщо Україна отримає ліцензію, це не єдина можливість для її перемоги. Україна вже починає досягати успіхів, і ми повинні підтримати цей процес. Це справді може вплинути на трансформацію Росії. Для нас трансформація Росії має бути головною стратегічною метою, адже саме від цього залежить, чи матиме Європа стійкий і довготривалий мир», – пояснив єврокомісар з оборони.

18 червня на відкритті засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн») український президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність зміцнити захист України від російської балістики до приходу зими, а також наголосив на важливості негайних закупівель зброї у США в межах ініціативи PURL Prioritized Ukraine Requirements List – це міжнародна оборонна програма, у межах якої країни-союзники закуповують у США озброєння та боєприпаси для термінових потреб України. Серед іншого, через систему PURL Україна отримує близько 75% ракет-перехоплювачів до систем Patriot (передусім PAC-2 та PAC-3) і майже 90% ракет до інших комплексів протиповітряної оборони..

Зі свого боку, міністр оборони Михайло Федоров вказав на те, що російські балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України, і розвиток сучасних антибалістичних рішень є «одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури і цивільних людей». Федоров заявив про домовленість із Німеччиною щодо розвитку антибалістичної програми.

Перед тим лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.