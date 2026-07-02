У Києві кількість загиблих від удару РФ зросла до 22, постраждалих – до 100

У Києві до 22 зросла кількість загиблих внаслідок масованого російського удару, завданого вночі проти 2 липня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше повідомляли про 21 загиблу людину і 85 постраждалих.

Тим часом поліція Києва повідомила про зростання числа поранених до ста.

«Лише у Дарницькому районі внаслідок атаки загинуло 11 громадян... Крім того, наразі встановлено 100 постраждалих, серед яких троє малолітніх та неповнолітня дитина. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що слідчі вже отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна.

«Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше ніж пів тисячі поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків нічної атаки по місту», – зазначили правоохоронці.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.