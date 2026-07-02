ДСНС: кількість загиблих через удар РФ по Києву зросла до 21

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару, завданого вночі 2 липня по Києву. Вони доповідають про зростання числа загиблих.

«До 21 людини зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву. Постраждали 85 людей, з них двоє дітей», – указано в повідомленні.





У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ 1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











9/18 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.



«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











11/18 Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











12/18 Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











13/18 Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











14/18 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











15/18 Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











16/18 Люди біля вирви після російської атаки 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто 20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України











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У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



