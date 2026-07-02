У Києві вночі від атаки РФ в метро ховалася найбільша за останні роки кількість людей – метрополітен

У ніч на 2 липня під час масованого російського обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували 52 500 людей, з яких – майже 4 500 дітей.

Як повідомляє «Київський метрополітен», це найвищий показник укриття населення в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, на вхід відкриті усі без винятку вестибюлі. Але, як зазначають у метрополітені, прохід здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у метрополітені радять мати при собі теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, персональні ліки та пляшку води, засоби гігієни (вологі й сухі серветки), а для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.





У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

У Києві, за останніми даними, загинули 18 людей, ще 85 - постраждали. 3 липня у столиці оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



