ДСНС: кількість жертв російського удару по Києву зросла до 17 людей

До 17 людей збільшилася кількість загиблих у Києві через масовану атаку РФ, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше було відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Міський голова Віталій Кличко також повідомив, що у столиці госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика – його оперують лікарі. Батьків під завалами не знайшли.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

У ніч на 2 липня (з 18:00 01 липня) Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



