Путін «не виявляє готовності до переговорів» – Німеччина засуджує атаку РФ на Київ

Міністерство закордонних справ Німеччини «найрішучіше» засудило масштабний удар Росії по Києву і пообіцяло продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти Москви.



Президент Росії Володимир Путін «не демонструє готовності до переговорів», зазначає Берлін.



«Шокуючі кадри руйнувань минулої ночі ще раз демонструють, що Росія продовжує свою агресивну війну проти України з невпинною жорстокістю, порушуючи міжнародне право. Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує покладатися на ракетний та безпілотний терор проти населення, тоді як Росія зазнає величезних втрат на передовій у своїй агресії проти України», – йдеться у заяві.



Тому Німеччина обіцяє разом зі своїми партнерами ще більше посилити тиск на Росію, підтримка України також буде ключовою темою на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

У Києві, за останніми даними, загинули 17 людей, понад 90 - постраждали. 3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



