Зеленський про ліцензії на Patriot: виробництво в Україні підтримало б і США в операціях, «коли це потрібно»

Президент Володимир Зеленський очікує, що партнери Києва активізуються в подоланні дефіциту антибалістичних засобів в Україні, і висловив сподівання на надання адміністрацією США ліцензії на виробництво Patriot. Він сказав про це у вечірньому зверненні 2 липня після чергового масованого удару Росії, внаслідок якого, зокрема, в Києві загинули 22 людини, 100 – зазнали поранення.

Зеленський зауважив, що на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі посилення ППО «має стати одним із ключових результатів».

«Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво «петріотів». Я хочу подякувати всім країнам, які допомагають через програму PURL, і це дозволяє нам купувати ракети для ППО – саме «петріоти». Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво», – сказав Зеленський.

«Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів», – додав він.

18 червня на відкритті засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн») український президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність зміцнити захист України від російської балістики до приходу зими, а також наголосив на важливості негайних закупівель зброї у США в межах ініціативи PURL Prioritized Ukraine Requirements List – це міжнародна оборонна програма, у межах якої країни-союзники закуповують у США озброєння та боєприпаси для термінових потреб України. Серед іншого, через систему PURL Україна отримує близько 75% ракет-перехоплювачів до систем Patriot (передусім PAC-2 та PAC-3) і майже 90% ракет до інших комплексів протиповітряної оборони..

Зі свого боку, міністр оборони Михайло Федоров вказав на те, що російські балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України, і розвиток сучасних антибалістичних рішень є «одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури і цивільних людей». Федоров заявив про домовленість із Німеччиною щодо розвитку антибалістичної програми.

Перед тим лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Про те, що президент США Дональд Трамп планує попросити американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Європі й Україні, 17 червня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із переговорами.

Як написало видання, Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для збиття російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США. Але оскільки Сполучені Штати вичерпали свої запаси в Ірані, а для збільшення виробництва потрібен час, Трамп сказав союзникам, що розгляне можливості ліцензування, повідомляють чиновники, які говорили на умовах анонімності.

«Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», – сказав Трамп журналістам 16 червня на саміті «Групи семи» в Евіані, Франція.

У травні президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначалося, що «в питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.