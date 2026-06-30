ОП: Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, повідомила ввечері 30 червня пресслужба українського президента.

За повідомлення, угоду уклали під час зустрічі Володимира Зеленського з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном: документ підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв і генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції Мікаель Гранхольм.

У пресслужбі президента уточнили, що постачання 16 літаків Gripen E розпочнеться на початку 2029 року. Закупівлю профінансують коштом кредиту Євросоюзу і за підтримки Великої Британії.

Згідно з угодою, Україна також отримає обладнання для літаків, технічну допомогу й підтримку в питанні логістики. У Швеції вже триває навчання українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, як уточнили в Офісі президента, на початку 2027 року Україна отримає перші 16 винищувачів Gripen попереднього покоління C/D як військову допомогу від Швеції.

«Глава держави подякував шведській стороні за реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen, яких було досягнуто під час його зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у травні. Володимир Зеленський наголосив, що угода щодо Gripen’ів посилить українську армію та наші спроможності в небі. Міністр оборони Швеції зазначив, що рішення про постачання літаків Gripen – переломний момент для концепції українських Повітряних сил», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі йшлося також про подальше зміцнення української бойової авіації і протиповітряної оборони, зокрема про участь Швеції в програмі PURL Prioritized Ukraine Requirements List – це міжнародна оборонна програма, у межах якої країни-союзники закуповують у США озброєння та боєприпаси для термінових потреб України. Серед іншого, через систему PURL Україна отримує близько 75% ракет-перехоплювачів до систем Patriot (передусім PAC-2 та PAC-3) і майже 90% ракет до інших комплексів протиповітряної оборони. і нові внески до неї, а також роботу над розвитком європейської антибалістики.

Сторони також обговорили підготовку угоди у форматі Drone Deal. За словами Зеленського, Україна готова якомога швидше підписати цей документ зі Швецією.

Про масштабну оборонну угоду з метою зміцнення української протиповітряної оборони, яка передбачає закупівлю Києвом шведських винищувачів Gripen, Швеція й Україна оголосили у травні цього року.

У лютому Зеленський повідомляв, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових 150 бойових шведських літаків Gripen і 100 французьких Rafale, уточнивши, що йдеться про «абсолютно нові літаки». Тоді Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові. За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають «істотно посилити можливості української авіації».

Виступаючи 28 травня, президент висловив сподівання, що Україна зможе купити всі 150 літаків Gripen. «Ми сподіваємося, що зможемо забезпечити фінансування для всіх них», – сказав він.

22 жовтня 2025 року шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція й Україна підписали декларацію про наміри продати Києву від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

В Офісі президента раніше повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову й гуманітарну підтримку.