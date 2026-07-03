Зеленський: у Києві тривають аварійно-рятувальні роботи, ще 10 людей не виходять на зв’язок

У Києві аварійно-рятувальні роботи тривають на трьох місцях ураження в ході російської атаки, повідомив президент Володимир Зеленський 3 липня.

«Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно», – заявив він.

Крім того, напередодні російські війська атакували гаражний кооператив у Кривому Розі, зазначив голова держави – там постраждали семеро людей. Через нічну атаку на приватний будинок у Харківській області постраждали шестеро людей, з них троє дітей.





Також внаслідок удару по обласній лікарні в Херсоні загинув лікар, а на Сумщині загинули четверо людей, в тому числі мати з маленькою донькою.

«Щодня й щоночі росіяни бʼють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою», – додав Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.