Кличко розповів про стан 2 дітей з однієї родини, госпіталізованих після удару Росії по Києву

У лікарнях Києва залишаються загалом 56 постраждалих внаслідок російської атаки на місто 2 липня, з них четверо – діти, повідомив мер столиці Віталій Кличко в п’ятницю.
«Стан однорічного хлопчика і пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Поранені перебувають в стаціонарі, з позитивною динамікою», – заявив він.
Кличко також повідомив, що батьки 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні, досі вважаються зниклими безвісти. В лікарні з дитиною перебуває дідусь.
«Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл», – додав міський голова.
Він зазначив, що серед поранених у лікарнях – шестеро медичних працівників.
За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали. 3 липня
оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки в Києві.
У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За
даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Київська міська військова адміністрація
фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків. Читайте також: «Масштаби руйнувань і очевидні людські страждання жахають» – місія ООН про удар РФ по Києву
За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.
У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому
ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.
Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ
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