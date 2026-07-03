Кличко розповів про стан 2 дітей з однієї родини, госпіталізованих після удару Росії по Києву

У лікарнях Києва залишаються загалом 56 постраждалих внаслідок російської атаки на місто 2 липня, з них четверо – діти, повідомив мер столиці Віталій Кличко в п’ятницю.

«Стан однорічного хлопчика і пʼятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Поранені перебувають в стаціонарі, з позитивною динамікою», – заявив він.

Кличко також повідомив, що батьки 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні, досі вважаються зниклими безвісти. В лікарні з дитиною перебуває дідусь.

«Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл», – додав міський голова.





Він зазначив, що серед поранених у лікарнях – шестеро медичних працівників.

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали. 3 липня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки в Києві.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

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За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.