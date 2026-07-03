Технологічні адаптації Росії ускладнюють збиття «Шахедів» для української ППО – ISW

Російські технологічні адаптації та інновації в пакетах ударів по Україні продовжують призводити до зростання кількості втрат серед цивільних, частково тому, що ці зміни ускладнюють для українських сил збиття російських безпілотників та ракет. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 2 липня, після чергового масованого удару РФ по Україні.

ISW цитує речника Повітряних сил Юрія Ігната, за словами якого російські війська використовували велику кількість безпілотників з реактивними двигунами під час нічних ударів в ніч на 2 липня порівняно з попередніми масованими атаками, й дедалі частіше використовують ці безпілотники в ході нічних ударів. Ці безпілотники можуть літати зі швидкістю до 500 кілометрів на годину, що ближче до швидкості крилатих ракет.

Ігнат зазначив, що такі дрони літають занадто швидко, щоб їх могли збити українські мобільні вогневі групи або безпілотники-перехоплювачі. Відтак Україна змушена натомість використовувати для них винищувачі або ракети ППО, які має в критичному дефіциті.





Крім того, радник Міністра оборони України з питань оборонних технологій та експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов 21 червня повідомляв, що російські війська нещодавно почали використовувати безпілотники на новій частоті від 3900 до 4100 мегагерц (МГц).

2 липня Бескрестнов зазначив, що майже всі російські безпілотники типу «Шахед», запущені по Києву, працюють на цій новій частоті. Це свідчить про те, що російські війська намагаються випередити українські можливості радіоелектронної боротьби, щоб збити безпілотники, що працюють на цій частоті.

ISW вказує на те, що Росія й раніше адаптувала дрони для збільшення шкоди для цивільних:

«Російські війська зазвичай використовують тактичні та технологічні інновації в системах безпілотників, щоб максимізувати шкоду для цивільного населення під час ударів по Україні, наприклад, оснащують безпілотники «Шахед» касетними боєприпасами та боєприпасами, призначеними для детонації із затримкою після збиття безпілотника».

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Інститут оцінює, що безпілотники, які швидше рухаються та які важче перехопити українській ППО, ймовірно, завдаватимуть більшої шкоди цивільному населенню, як і інші попередні адаптації ударних пакетів.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За останніми даними, в столиці загинули 27 людей, понад 90 поранені. 3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.